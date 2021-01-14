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HaberlerDünya
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Twitter'ın yasağının ardından Trump'a yeni sosyal medya arayışının durduğu iddia edildi

Sosyal medya platformu Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya almasının ardından Beyaz Saray'ın Trump için yeni bir platform arayışına girdiği, ancak sonrasında bunu durdurduğu öne sürüldü.

Twitter'ın yasağının ardından Trump'a yeni sosyal medya arayışının durduğu iddia edildi
AA

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Twitter'ın ABD Başkanı'nın hesabını 8 Ocak'ta süresiz olarak askıya almasının ardından yeni bir sosyal medya platformu arayışına girdi.

Trump'ın Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'nun da bu arayışa dahil olduğunu belirten kaynaklar, daha sonra Kushner ve Scavino'nun Gab ve Parler gibi platformların da aralarında bulunduğu bu sitelerin iyi yönetilmediğini düşündüğünü ve arayışlarını durdurduklarını aktardı.

6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından, Twitter 8 Ocak'ta Trump'ın Twitter hesabını "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle askıya almıştı. Twitter'ın bu adımını dün Snapchat de takip etmişti.

Facebook ve Instagram ise Trump'ın hesaplarını, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

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