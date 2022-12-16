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Twitter, Musk'la ilgili haberler yapan bazı gazetecilerin hesaplarını dondurdu

Twitter, sahibi Elon Musk'ın haberlerini yapan önde gelen bazı gazetecilerin hesaplarını dondurdu. Gazeteciler arasında CNN televizyonu ile New York Times ve Washington Post gazetelerinin muhabirleri de var.

Twitter, Musk'la ilgili haberler yapan bazı gazetecilerin hesaplarını dondurdu
BBC TÜRKÇE
MUSK Reuters

Twitter, sahibi Elon Musk'ın haberlerini yapan önde gelen bazı gazetecilerin hesaplarını dondurdu. Gazeteciler arasında CNN televizyonu ile New York Times ve Washington Post gazetelerinin muhabirleri de var.

Twitter'ın engellediği gazeteciler arasında kar amacı gütmeyen haber kuruluşu The Intercept'ten Micha Lee, popüler dijital yayın Mashable'dan Matt Binder ve bağımsız gazeteciler Aaron Rupar ve Tony Webster da bulunuyor.

Teknoloji haber sitesi The Verge'e konuşan Twitter yetkilisi Ella Irwin, engellemelerin Çarşamba günü getirilen yeni bir kuralla ilgili olduğunu söyledi.

Irwin, bu kurala göre Twitter'da canlı konum bilgilerini doğrudan ya da başka URL'ler aracılığıyla paylaşmanın yasaklandığını belirtti. .

Irwin, "Gizlilik politikalarımızı ihlal eden ve diğer kullanıcıları riske atan tüm hesapları askıya alacağımızı doğrulayabilirim. Gazeteciler veya farklı hesaplar için bu politikada istisna uygulanmayacak" dedi.

New York Times sözcüsü, hesapların dondurulmasını "şüpheli ve talihsiz" olarak nitelendirdi, gazetenin ya da muhabirleri Ryan Mac'in kararla ilgili yorum yapmayacağını söyledi.

CNN tarafından yapılan açıklamada, "bazı muhabirlerin tepkisel ve haksız yere engellenmesi... şaşırtıcı değil ama edişe verici" denildi. Twitter'dan bir açıklama isteyen CNN, platformla ilişkilerini bu cevaba göre yeniden değerlendireceğini belirtti.

Hesabı askıya alınanlar arasında yer alan CNN muhabiri Donie O'Sullivan, önlemin gazeteciler, özellikle de Musk'ın şirketlerini takip edenler için "potansiyel caydırıcı etkisi" açısından önemli olduğunu söyledi.

Washington Post tarafından yayımlanan açıklamada ise Musk'ın Twitter'ı "ifade özgürlüğüne adanmış bir platform" olarak yöneteceği açıklaması hatırlatıldı, kararın tam aksi yönde bir tutum olduğu vurgulandı.

Musk konuyla ilgili doğrudan yorum yapmadı ancak Twitter'da "Beni bütün gün eleştirebilirsiniz ama gerçek zamanlı konumumu ifşa edip ailemi tehlikeye atamazsınız" dedi.

https://twitter.com/washingtonpost/status/1603602278421872640?s=20&t=EOzbikugTctow9xameSt3Q

Mastodon'un Twitter hesabı da donduruldu

Musk, çevrimiçi olarak bireyler hakkında özel bilgileri ifşa eden (doxxing) hesapların yedi gün süresince geçici olarak dondurulduğunu sözlerine ekledi.

"Diğer herkes için olduğu gibi" gazeteciler için de aynı doxxing kurallarının geçerli olduğunu söyleyen Musk, "Twitter hizmet şartlarını açık bir şekilde ihlal ederek, gerçek zamanlı konumumu yani suikast koordinatlarını yayımladılar." dedi:

"Eğer biri NYT (New York Times) muhabirlerinin gerçek zamanlı konum ve adreslerini yayımlamış olsaydı; FBI bunu soruşturur, Capitol Hill'de duruşmalar yapılır ve Biden demokrasinin sonu hakkında konuşmalar yapardı!"

Twitter, Çarşamba günü Musk'ın özel jetinin bilgilerini @ElonJet hesabını ve özel uçağını takip etmek için halka açık bilgileri kullanan diğer hesapları askıya almıştı.

@ElonJet hesabının sahibi olan 20 yaşındaki Jack Sweeney'nin de kişisel hesabı engellenmişti.

Musk kendisine ve ailesine "zarar verilmesini destekleyen kuruluşlara" karşı yasal işlem başlatma sözü verdi.

Musk, "çılgın bir takipçisinin" Los Angeles'ta çocuklarını taşıyan bir aracı bulmak ve araca yaklaşmak için canlı konum paylaşımını kullandığını söyledi.

Twitter, Twitter'a alternatif olarak ortaya çıkan Mastodon'un resmi hesabını da askıya aldı.

The New York Times'a göre Mastodon, Perşembe günü Sweeney'nin yeni hesabını tanıtmak için Twitter'ı kullanmasından sonra engellendi.

Twitter'da Mastodon hesaplarıyla bağlantılı paylaşımlar da yasaklanmış görünüyor. Mastodon bağlantıları paylaşmayan çalışan kullanıcılara, Twitter veya ortakları tarafından bağlantıların "potansiyel zararlı" olarak "tanımlandığı" bildiriliyor.

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