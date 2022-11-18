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Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

Twitter’ın ofis binası geçici olarak kapatıldı ve yapılan hareket için herhangi bir sebep belirtilmedi.

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  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    ELON MUSK UZUN SAATLER ÇALIŞILMASINI İSTEDİ

    Olaylar Elon Musk’un çalışanlarına gönderdiği e-posta ile başladı. E-posta’da Elon “Twitter 2.0 inşa etmek için ya uzun saatler çalışmayı kabul edersiniz veya gidersiniz” şeklindeydi. Ardından birçok personelin işi bıraktığına dair raporlar geldi.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    Elon’ın mesajı şu şekilde devam etti “Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uyum sağlamaya devam edin” uyarısında bulundu.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    KABUL ETMEYENLER ŞİRKETTEN AYRILDI

    Washington Post’un bildirdiğine göre çalışanlar taahhüdü kabul etmek zorundaydılar.

    Taahhüt raporlarına göre Musk, bu hafta Twitter çalışanlarına uzun saatler çalışmak zorunda olduklarını ve “son derece sert olmaları gerektiğini” yoksa şirketten ayrılmaları gerektiğini söyledi.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    İŞ GÜCÜ YÜZDE 50 AZALDI

    Musk çalışanlarına 17 Kasım Perşembe gününe kadar süre verdi ve kabul etmeyenlere 3 aylık tazminat verileceğini bildirdi.

    Ayrıca bu ayı başlarında şirket iş gücünün yaklaşık %50 azaldığını söylemişti.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    Tüm bu olayların üzerine bugün Twitter ofisinin geçici olarak kapatılması, çok sayıda çalışanın Musk’ın yeni şartlarını kabul etmediğini ve istifa ettiğini gösterdi.

     
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

    Musk’ın sabote edilmemek için Twitter binasını geçici olarak 21 Kasım Pazartesiye kadar kapattığı düşünülüyor.

     
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    Şirketten ayrılan çalışanlar bu durumu sosyal medyadan bildirmek için #LoveWhereYouWorked hashtag’ini oluşturdular ve selam veren bir emoji kullanarak tweet attılar.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    TEPKİLER BÜYÜYOR!

    The Verge’a konuşan eski Twitter çalışanı “Yapılan istifaların ölçeği göz önüne alındığında platformun yakında dağılmaya başlaması bekleniyor.

    Ayrıca çalışanlar ve burayı bugünlere getiren tüm insanlar gidiyor gibi geliyor. Kalan insanlar ne kadar direnseler de Twitter'ın buradan kurtulması son derece zor olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    Newsweek yazarı Travis Akers’a konuşan ve hala Twitter’da çalışan bir personel "Twitter'ın fişi çekmesine yaklaşık 1 hafta kaldı" şeklinde iddialarda bulundu.

    Twitter’da yaşanan durumlar nedeniyle ayaklanan aktivistler de Twitter Genel Merkez binasının duvarına dijital yazılar yansıtmaya başladı. Yazılarda “Elon Musk’ın cehennemi, batmak üzere ve kapa çeneni Elon Musk” gibi tepkiler yansıtılıyor.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz ay firmayı 44 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın aldı ve genel müdür oldu.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    Tüm bu olayların ardından Musk şu tweet’i paylaştı “En iyi insanlar kalıyor, bu yüzden çok endişeli değilim” dedi.
  • Twitter ofis binası geçici olarak kapatıldı ve çok sayıda çalışan iflas etti!

    Ayrı bir gönderisinde kuru kafa emojisi paylaştı ve daha sonra üzerinde Twitter’ın logosu bulunan mezar taşı fotoğrafı tweet’i attı.

 

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