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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey özür diledi! Geri dönmeyecek!

Twitter’ın kurucu ortaklarından olan Jack Dorsey, Elon Musk şirketi satın aldıktan sonra yüzlerce çalışanı işten çıkardığı için ve şirketi çok hızlı bir şekilde yenileyip büyüttüğü için özür diledi.

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  • Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey özür diledi! Geri dönmeyecek!

    "ŞİRKETİ ÇOK HIZLI BÜYÜTTÜM"

    Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey, Elon Musk’ın şirketi satın aldıktan sonra küçülmeye gittiği ve işten çıkardığı çalışanlar nedeniyle yaşanan sorunlardan dolayı pişmanlık yaşadığını söyledi.
  • Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey özür diledi! Geri dönmeyecek!

    "BUNUN İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

    Jack Dorsey şirketi çok hızlı büyütmekten de pişmanlık yaşadığını belirtti “Twitter'ın eski ve şimdiki çalışanları güçlü ve dirençlidir. O an ne kadar zor olursa olsun her zaman bir yolunu bulurlar. Birçoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Herkesin bu durumda olmasının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim” dedi.
  • Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey özür diledi! Geri dönmeyecek!

    GERİ DÖNMEYECEK!

    Dorsey ayrıca “Twitter'da çalışmış olan herkese minnettarım ve onları seviyorum. Bunun şu anda ya da hiçbir zaman karşılıklı olmasını beklemiyorum ve anlıyorum” açıklamasında bulundu.
  • Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey özür diledi! Geri dönmeyecek!

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan bilgilere göre 30 Haziran 2013 itibariyle Twitter’ın 2.000 çalışanı vardı. Geçen yılın sonunda ise bu rakam 7.500’den fazla tam zamanlı çalışan olarak bildirilmişti.
  • Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey özür diledi! Geri dönmeyecek!

    Elon Musk’ın şirketi 28 Ekim’de satın aldı bu çalışanlarla beraber şirketin iş gücü de azalmaya başladı.

    Jack Dorsey’nin ayrıca Twitter’ın başına yeniden CEO olarak geri dönmeyeceğine dair iddialarda mevcut.

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