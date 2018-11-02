Tychy 71 - Chojniczanka Chojnice düellosu

Polonya 1.Lig maçında Tychy 71 ile Chojniczanka Chojnice, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 17 puanlı Tychy 71 14. sırada bulunuyor, Chojniczanka Chojnice 22 puana sahip ve 11. sırada. Tychy 71, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chojniczanka Chojnice son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 206. İddaa'da Tychy 71 kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Chojniczanka Chojnice kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tychy 71 son haftadaki Zaglebie Sosnowiec müsabasında 0-2 kazandı.

Chojniczanka Chojnice, Bytovia Bytow karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Tychy 71, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Tychy 71, kendi sahasında 11 gol attı, 8 gol yedi.

Chojniczanka Chojnice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Chojniczanka Chojnice, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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