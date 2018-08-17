Tychy 71 - Olsztyn maçı istatistikleri

Polonya 1.Lig heyecanı devam ediyor. Tychy 71, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Olsztyn takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Tychy 71 5 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Olsztyn 4 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Tychy 71, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Olsztyn son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 171 kodlu maçı oynayanlar; Tychy 71 galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Olsztyn galibiyet oranı 3.75.

Tychy 71 önceki hafta Zaglebie Sosnowiec mücadelesinde 0-2 kazandı.

Olsztyn ise Chrobry Glogow karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tychy 71, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Olsztyn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Olsztyn, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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