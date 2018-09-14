Tychy 71 - Podbeskidzie Bielsko Biala rakamlar

Tychy 71 ve Podbeskidzie Bielsko Biala, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:45. Maç öncesi Tychy 71 12 puanla 7. sırada, Podbeskidzie Bielsko Biala 11 puanla 8. sırada bulunuyor. Tychy 71 son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Podbeskidzie Bielsko Biala son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 309. İddaa'da Tychy 71 kazanır 1.95, berabere biter 2.90, Podbeskidzie Bielsko Biala kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tychy 71 son hafta oynanan Wigry Suwalki maçında 0-3 yenildi.

Podbeskidzie Bielsko Biala ise Stal Mielec maçında 2-3 yenildi.

Tychy 71, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Tychy 71, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

Podbeskidzie Bielsko Biala, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Podbeskidzie Bielsko Biala 5 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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