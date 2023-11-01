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        Haberler Dünyadan Tyler Christopher hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Tyler Christopher hayatını kaybetti

        'General Hospital' ve 'Days of Our Lives' dizilerinde canlandırdığı rollerle tanınan Tyler Christopher hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 10:03 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:03
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        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
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        ABD'li aktör Tyler Christopher, 50 yaşında hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Christopher'ın ölümünü 'General Hospital' dizisindeki rol arkadaşı Maurice Benard duyurdu.

        Maurice Benard, "Tyler Christopher'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tyler bu sabah San Diego'daki dairesinde geçirdiği kardiyak (kalp krizi) sonrasında hayatını kaybetti. Tyler, oynadığı her sahnede ekranı aydınlatan ve oyunculuğuyla sadık hayranlarına keyif veren gerçekten yetenekli bir kişiydi. Onu tanıyan herkes için tatlı bir ruh ve harika bir arkadaştı. Depresyon ve alkolle mücadelesinden açıkça bahseden daha iyi bir akıl sağlığı ve madde kullanımı tedavisinin savunucusuydu. Değerli arkadaşımızı kaybetmenin ötesinde bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.

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        #Tyler Christopher
        #Maurice Benard
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