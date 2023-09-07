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        Haberler Gündem TYP kura sonuçları 2023 isim listesi sorgulama: İŞKUR TYP kura sonuçları nereden bakılır?

        TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama: İŞKUR 2023 TYP kura sonuçları nereden bakılır?

        TYP kura sonuçları il il açıklanmaya başladı. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi TYP temizlik personel alımı kura sonuçları Elazığ, Ordu, Bursa, Samsun, Van ve daha birçok ilimizde açıklandı. Bu kapsamda gözler "İŞKUR TYP kura sonuçları nereden bakılır?" sorusuna çevrildi. İşte, İŞKUR okullara temizlik görevlisi alımı TYP kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:26
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        1

        İŞKUR TYP işçi alımı başvuru sürecinin tamamlandığı illerde gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Başvuruda bulunan vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesini araştırmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP kura çekimi sonuçları asil ve yedek nihai isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, il il TYP kura sonuçları ile ilgili detaylar...

        2

        İŞKUR TYP SONUÇLARI SORGULAMA

        Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

        Örneğin; Ordu kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi içerisinde yayımlandı.

        ORDU TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BURSA

        Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği, TYP (Toplum Yararına Programı) kapsamında, istihdam edilmek üzere verilen kontenjanlar için katılımcıların görevlendirme sıralarını belirlemek üzere 01.09.2023 Cuma günü saat 09:00'da Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonucu, temizlik görevlileri için asıl ve yedek listeler belirlenmiştir.

        BURSA TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ADIYAMAN

        Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde yapılan kura çekimi sonuçlandı.

        ADIYAMAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        VAN

        2023 Yılı TYP Kapsamında Alınacak İş-Kur Personeli Noter Kura Sonuçları açıklandı.

        VAN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        UŞAK

        İş-kur üzerinden TYP kapsamında çalışacaklar için Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçlarına ulaşmak için aşağıda yer alan listeye tıklayabilirsiniz.

        Listede yer alan isimlerin 05.09.2023 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgelerle beraber Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personel Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.

        UŞAK TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        AFYONKARAHİSAR

        Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü TYP kura çekimi oluşan asil ve yedek Listeleri 1 Eylül 2023 tarihinde ilan edildi.

        AFYONKARAHİSAR TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ELAZIĞ

        TYP Temizlik Merkez ve İlçe Noter Kura Sonuçları Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açıklandı.

        ELAZIĞ TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        SAMSUN

        TYP kapsamında İl Müdürlüğümüzde istihdam edilecek personellerin belirlenmesi için 04.09.2023 tarihinde Samsun 1. Noterliği tarafından Atakum Gençlik Merkezinde kura çekimi yapılmış olup, kura sonucu kazanan kişiler ekteki listede yer almaktadır.

        SAMSUN TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

        Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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