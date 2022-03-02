Çıktığı 32 müsabakada 31 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Fury, 23 Nisan'daki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Whyte'tan sonra Oleksandr Usyk-Anthony Joshua müsabakasının galibiyle karşılaşması beklenen Fury, boksu bırakacağını söyleyerek herkesi şaşırttı.

33 yaşındaki boksör, "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullandı.

Fury, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi olduğu 3 Ekim 2016'da emekli olma kararı almış, 3 saat sonra da kararını değiştirdiğini duyurmuştu.

Bir hafta sonra uyuşturucu kullandığını itiraf eden "Çingene Kral" lakaplı boksör, tedavi görmek amacıyla WBA ve WBO unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

Uyuşturucu kullandığı için askıya alınan lisansı 12 Aralık 2017'de geri verilen Fury, ringlere geri dönmüştü.