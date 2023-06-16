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TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

Üniversite taban puanları 2023 YKS'ye kısa bir süre kala gündem oldu. Hayalindeki bölüm ve üniversiteyi kazanabilmek için sınavda ter dökecek milyonlarca aday, YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte YKS TYT 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları hakkında merak edilenler...

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  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    Bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2023 YKS ile ilgili gözler 2 ve 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanların çevrilmiş durumda. Üç milyonu aşkın adayın katılımıyla düzenlenecek sınava kısa bir süre kala adaylar, sonuçların duyurulması ile beraber
    aldıkları puanlara ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte, 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    TYT PUANIYLA ALAN BÖLÜMLER NELER?

    Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu 18 Haziran tarihinde gerçekleşiyor.

    Sadece TYT puanı ile üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşilebiliyor.

    Ön lisans bölümlerinin haricinde yetenek sınavı ile alan bölümler ve üniversiteler de tercih edilebilir. İşte, TYT'den alan bölümler…
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    TYT PUANI İLE ALAN BÖLÜMLER LİSTESİ

    Acil Durum ve Afet Yönetimi

    Adalet

    Ağız ve Diş Sağlığı

    Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

    Ambalaj Tasarımı

    Ameliyathane Hizmetleri

    Anestezi

    Arıcılık

    Aşçılık

    Atçılık ve Antrenörlüğü

    Atık Yönetimi

    Avcılık ve Yaban Hayatı

    Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

    Bağcılık

    Bahçe Tarımı

    Bankacılık ve Sigortacılık

    Basım ve Yayın Teknolojileri

    Basın ve Yayıncılık

    Bilgi Güvenliği Teknolojisi

    Bilgi Yönetimi

    Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

    Bilgisayar Operatörlüğü

    Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

    Bilgisayar Programcılığı

    Bilgisayar Teknolojisi

    Bilişim Güvenliği Teknolojisi

    Bitki Koruma

    Biyokimya

    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

    Boya Teknolojisi

    Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene

    Tapu ve Kadastro

    Tarım Teknolojisi

    Tarım Makineleri

    Tarımsal İşletmecilik

    Tarla Bitkileri

    Tekstil Teknolojisi

    Tekstil ve Halı Makineleri

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

    Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

    Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

    Tohumculuk Teknolojisi

    Turist Rehberliği

    Turizm Animasyonu

    Turizm ve Otel İşletmeciliği

    Turizm ve Seyahat Hizmetleri
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    Coğrafi Bilgi Sistemleri

    Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

    Çağrı Merkezi Hizmetleri

    Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

    Çevre Koruma ve Kontrol

    Çevre Sağlığı

    Çevre Temizliği ve Denetimi

    Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

    Çini Sanatı ve Tasarımı

    Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

    Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

    Deniz Brokerliği

    Deniz Ulaştırma ve İşletme

    Deniz ve Liman İşletmeciliği

    Deri Konfeksiyon

    Deri Teknolojisi

    Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

    Dış Ticaret

    Dijital Fabrika Teknolojileri

    Diş Protez Teknolojisi

    Diyaliz

    Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

    Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

    Döküm
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    Eczane Hizmetleri

    Elektrik

    Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

    Elektrikli Cihaz Teknolojisi

    Elektronik Haberleşme Teknolojisi

    Elektronik Teknolojisi

    Elektronörofizyoloji

    Emlak Yönetimi

    Endüstri Ürünleri Tasarımı

    Endüstriyel Cam ve Seramik

    Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

    Endüstriyel Kalıpçılık

    Enerji Tesisleri İşletmeciliği

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

    Eser Koruma

    Et ve Ürünleri Teknolojisi

    E-Ticaret ve Pazarlama

    Ev İdaresi

    Evde Hasta Bakımı
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    Fındık Eksperliği

    Fidan Yetiştiriciliği

    Fizyoterapi

    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

    Geleneksel El Sanatları

    Gemi İnşaatı

    Gemi Makineleri İşletme

    Geoteknik

    Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

    Gıda Teknolojisi

    Giyim Üretim Teknolojisi

    Grafik Tasarımı

    Halıcılık ve Kilimcilik

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım

    Harita ve Kadastro

    Hava Lojistiği

    Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

    Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    İç Mekan Tasarımı

    İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

    İkram Hizmetleri

    İlahiyat (Önlisans)

    İlk ve Acil Yardım

    İnsan Kaynakları Yönetimi

    İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

    İnşaat Teknolojisi

    İnternet ve Ağ Teknolojileri

    İş Makineleri Operatörlüğü

    İş Sağlığı ve Güvenliği

    İş ve Uğraşı Terapisi

    İşletme Yönetimi

    Kaynak Teknolojisi

    Kimya Teknolojisi

    Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

    Kooperatifçilik

    Kozmetik Teknolojisi

    Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

    Kültürel Miras ve Turizm

    Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

    Laborant ve Veteriner Sağlık

    Laboratuvar Teknolojisi

    Lojistik

    Maden Teknolojisi

    Makine

    Makine, Resim ve Konstrüksiyon

    Maliye

    Mantarcılık

    Marina ve Yat İşletmeciliği

    Marka İletişimi

    Medya ve İletişim

    Mekatronik

    Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

    Mermer Teknolojisi

    Metalurji

    Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

    Mimari Dekoratif Sanatlar

    Mimari Restorasyon

    Mobil Teknolojileri

    Mobilya ve Dekorasyon

    Moda Tasarımı

    Moda Yönetimi

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

    Nüfus ve Vatandaşlık

    Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

    Nükleer Tıp Teknikleri
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    Odyometri 

    Optisyenlik 

    Organik Tarım 

    Ormancılık ve Orman Ürünleri 

    Ortopedik Protez ve Ortez 

    Otobüs Kaptanlığı 

    Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri 

    Otomotiv Teknolojisi 

    Otopsi Yardımcılığı 

    Özel Güvenlik ve Koruma 

    Pastacılık ve Ekmekçilik 

    Patoloji Laboratuvar Teknikleri 

    Pazarlama 

    Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 

    Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 

    Podoloji 

    Polimer Teknolojisi 

    Posta Hizmetleri 

    Radyo ve Televizyon Programcılığı 

    Radyo ve Televizyon Teknolojisi 

    Radyoterapi 

    Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi 

    Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik 

    Raylı Sistemler İşletmeciliği 

    Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 

    Raylı Sistemler Makinistliği 

    Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 

    Reklamcılık 

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 

    Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği 

    Sağlık Turizmi İşletmeciliği 

    Sahne Işık ve Ses Teknolojileri 

    Sahne ve Dekor Tasarımı 

    Seracılık 

    Seramik, Cam ve Çinicilik 

    Silah Sanayi Teknikerliği 

    Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 

    Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 

    Sondaj Teknolojisi 

    Sosyal Güvenlik 

    Sosyal Hizmetler 

    Sosyal Medya Yöneticiliği 

    Spor Yönetimi 

    Su Altı Teknolojisi 

    Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 

    Sulama Teknolojisi 

    Süt ve Besi Hayvancılığı 

    Süt ve Ürünleri Teknolojisi 

    Şarap Üretim Teknolojisi 
  • TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...

    Uçak Teknolojisi

    Uçuş Harekat Yöneticiliği

    Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

    Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

    Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

    Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

    Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

    Üretimde Kalite Kontrol

    Web Tasarımı ve Kodlama

    Yağ Endüstrisi

    Yapı Denetimi

    Yapı Ressamlığı

    Yapı Tesisat Teknolojisi

    Yapı Yalıtım Teknolojisi

    Yaşlı Bakımı

    Yat Kaptanlığı

    Yeni Medya ve Gazetecilik

    Yerel Yönetimler

    Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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