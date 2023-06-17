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TYT'ye girmek zorunlu mu? 2023 TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi?

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) bu hafta sonu 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde iki oturumda düzenlenecek. Milyonlar, hayalindeki üniversite ve bölümü kazanabilmek için sınavda ter dökecekler. Sınav öncesi adayların gözü "TYT'ye girmeden AYT'ye girilir mi?" sorusuna çevrildi. İşte, konuya dair detaylar...

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  • TYT'ye girmek zorunlu mu? 2023 ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS'de TYT girmeden AYT girilir mi?

    YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS'de bu sene Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremler sebebiyle 2. dönem konuları dahil olmayacağı açıklandı. Milyonlarca üniversite öğrencisi adayı sınava ilişkin konuları araştırıyor. Sınav öncesi merak edilen konulardan biri de "TYT'ye katılmadan AYT'ye girilebilir mi?" sorusu oldu. İşte, detaylar...
  • TYT'ye girmek zorunlu mu? 2023 ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS'de TYT girmeden AYT girilir mi?

    YKS SINAVINDA AYT ZORUNLU MU?

    YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), TYT, AYT VE YDT olmak üzere 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
  • TYT'ye girmek zorunlu mu? 2023 ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS'de TYT girmeden AYT girilir mi?

    Diğer oturumlar (AYT ve YDT) ise isteğe bağlıdır. Ancak TYT sınavına girmeyen adaylar, diğer oturumlara katılsalar da puanları hesaplanmaz. 
  • TYT'ye girmek zorunlu mu? 2023 ÖSYM ile Üniversite sınavı YKS'de TYT girmeden AYT girilir mi?

    2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu. İşte 3 oturum olarak uygulanacak sınavın tarihleri:

    1.Oturum: TYT (17 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

    2.Oturum: AYT (18 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

    3.Oturum: YDT (18 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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