Tyumen - Mordovia Saransk düellosu

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tyumen, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Mordovia Saransk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 7 puanlı Tyumen 11. sırada bulunuyor, Mordovia Saransk 7 puana sahip ve 10. sırada. Tyumen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Mordovia Saransk, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 628 kodlu maçı oynayanlar; Tyumen galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.85, Mordovia Saransk galibiyet oranı 3.00.

Tyumen son haftadaki Dinamo Moscow müsabasında 0-2 yenildi.

Mordovia Saransk ise Luch Vladivostok karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Tyumen, 6 gol attı ve 3 gol yedi.

Mordovia Saransk, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mordovia Saransk 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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