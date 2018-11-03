Tyumen - Shakhter-Volga-Olimpiets maçı rakamları

Rusya FNL maçında Tyumen ile Shakhter-Volga-Olimpiets, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Tyumen 19 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Shakhter-Volga-Olimpiets 32 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Tyumen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Shakhter-Volga-Olimpiets, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 439 kodlu maçı oynayanlar; Tyumen galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.80, Shakhter-Volga-Olimpiets galibiyet oranı 2.20.

Tyumen önceki hafta Baltika Kaliningrad mücadelesinde 3-1 yenildi.

Shakhter-Volga-Olimpiets ise Avangard Kursk karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Tyumen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Tyumen, kendi sahasında 14 gol attı, 12 gol yedi.

Shakhter-Volga-Olimpiets, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Shakhter-Volga-Olimpiets 9 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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