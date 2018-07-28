Tyumen - Torpedo Armavir maç önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Tyumen, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Torpedo Armavir takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. Tyumen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Torpedo Armavir, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 500 kodlu maçı oynayanlar; Tyumen galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Torpedo Armavir galibiyet oranı 0.00.

Tyumen önceki hafta Spartak Moscow II mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Torpedo Armavir ise Volga Nyzhnyi Novgorod maçında 1-0 kazandı.

Tyumen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tyumen, kendi sahasında 4 gol attı, 1 gol yedi.

Torpedo Armavir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Torpedo Armavir, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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