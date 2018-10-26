Bayraktar, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, TMO'nun 1 Kasım'dan itibaren fındık piyasasına girmesini değerlendirdi. TMO'nun makul bir fiyatla piyasaya girişine karar verilmesini olumlu karşıladıklarını vurgulayan Bayraktar, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bu konuda emeği geçen milletvekilleri ve ziraat odası başkanlarına teşekkür etti.

Fındığın, Karadeniz Bölgesi'nin ana geçim kaynağı olduğunu ve yaklaşık 400 bin ailenin geçimini bundan sağladığını anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fındıkta fiyat 12 liraydı, daha önce bize söylendiğinde piyasaya girilseydi fiyatlar bu kadar düşmezdi. Zaten külleme hastalığı, fındık kokarcası ve doğal afetler nedeniyle rekolte geçen yılın çok altında kaldı. Bitkisel üretim 2. tahmin verilerine göre, fındık üretimi geçen yılın yüzde 23,7 altına indi. Üretimde 160 bin tonluk azalma var. Bunlara rağmen piyasa iyi işlemediği için, TMO alıma girmeden fındıkta fiyat istikrarı sağlanmazdı. Geç kalınmış olsa da TMO'nun fındık alımına girmesi piyasada regülasyonu sağlayacaktır. 15 liralık bir fiyat istiyorduk ama TMO'nun 1. kalite Levant fındığın kilosu için 14 lira, Giresun fındığının kilosu için ise 14,5 liradan piyasaya girmesi olumludur."

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