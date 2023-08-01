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        Haberler İş-Yaşam TZOB Genel Başkanı Bayraktar üretici ile market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi - İş-Yaşam Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar üretici ile market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 390,7 ile elmada görüldüğünü bildirdi. Bayraktar, markette satılan ürünlerin yarısından fazlasında fiyat artışı görüldüğünü, geçen ay 37 ürünün 19'unda fiyat artışı, 18'inde fiyat düşüşü olduğunu belirtti. Markette fiyatı en fazla artan ürün ise yüzde 56,9 ile sivri biber oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:22
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        Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada, temmuzda üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi.

        Söz konusu ayda üretici ile market arasında yüzde 390,7 ile en fazla elmada görülen fiyat farkını, yüzde 268,6 ile kuru üzümün, yüzde 219,7 ile havucun, yüzde 198,5 ile maydanozun, yüzde 192,1 ile marulun, yüzde 185,4 ile kuru incirin takip ettiğini belirten Bayraktar, "Elma 4,9 kat, kuru üzüm 3,7 kat, havuç 3,2 kat, maydanoz 3 kat, marul ve kuru incir 2,9 kat fazlaya markette satıldı. Üreticide 5 lira olan elma markette 24 lira 53 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 92 lira 15 kuruşa, 10 lira olan havuç 31 lira 97 kuruşa, 2 lira 66 kuruş olan maydanoz 7 lira 95 kuruşa, 7 lira 17 kuruş olan marul 20 lira 93 kuruşa, 55 lira olan kuru incir 156 lira 97 kuruşa tüketiciye satıldı." ifadesini kullandı.

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        Bayraktar, markette satılan ürünlerin yarısından fazlasında fiyat artışı görüldüğünü, geçen ay 37 ürünün 19’unda fiyat artışı, 18’inde fiyat düşüşü olduğunu belirtti. Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 56,9 ile sivri biber olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 28,1 ile maydanoz, yüzde 23,9 ile marul, yüzde 21,3 ile karpuz, yüzde 18,6 ile yeşil fasulye, yüzde 16,7 ile yumurta takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 16,8 ile yeşil mercimek oldu.

        Temmuzda üreticide 29 ürününün 15’inde fiyat artışı olurken, 5’inde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 39,5 ile yeşil soğan olurken, en fazla fiyat artışı yüzde 120,4 ile karpuzda görüldü."

        Bayraktar, ani iklim değişiklikleri ve üretimdeki azalma, mazot ve gübre başta olmak girdi fiyatlarındaki artışın, ürün fiyatları üzerinde etkili olduğuna işaret etti.

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