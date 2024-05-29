Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'U' dönüşü faciayla sonuçlandı!

        Esenyurt'ta çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti!

        İstanbul Esenyurt'ta kahreden bir kaza meydana geldi. İlçede 'U' dönüşünün yasak olduğu bölgeden dönüş yapan çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 29.05.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'U' dönüşü faciayla sonuçlandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Esenyurt'ta 'U' dönüşünün yasak olduğu bölgeden dönüş yapan çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrasında kamyon şoförü gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 'U' dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı çöp kamyonu, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan C.(8) çarptı.

        GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

        Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan C.'nin cenazesi ambulans ile hastane morguna kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde çöp kamyonunun çocuğa çarptıktan sonra bir süre daha yoluna devam ettiği görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        Parçalanmış cesette korkunç detay! Kesik baş kovada mı?
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        "Aç kaldım" deyip kendini kesti! Üzerine 6 araç çıktı!
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Yeğeninin düğününe gitmişti! Bir anda ahırdan çıktı!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Cinnet getiren genç, anne ve babasını öldürüp intihara kalkıştı!
        Alex de Souza Antalya'da
        Alex de Souza Antalya'da
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Bursa'ya 'hidrojen' yatırımı
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır şehirlerine balonlarla çöp gönderdi
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        Mezun gençlere 2 yıl sağlık hizmeti
        4 servisten 1'i uygun değil
        4 servisten 1'i uygun değil
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Akrabasını vurup kaçan zanlı yakalandı
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        "İsrail saldırısı kırmızı çizgiyi aşmadı"
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?