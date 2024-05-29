'U' dönüşü faciayla sonuçlandı!

Esenyurt'ta 'U' dönüşünün yasak olduğu bölgeden dönüş yapan çöp kamyonunun çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay sonrasında kamyon şoförü gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kaza, 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 'U' dönüşünün yasak olduğu alanda dönüş yapan Mehmet A.'nın kullandığı çöp kamyonu, o esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hasan C.(8) çarptı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından çöp kamyonunun şoförü Mehmet A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.