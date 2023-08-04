U17 Kadınlar Sutopu Takımı madalya şansını kaybetti Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Macaristan 19-3 mağlup olan Türkiye, turnuvaya sıralama maçlarıyla devam edecek

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın 6. gününde 4 sıralama, 4 de çeyrek final müsabakası oynandı.

Sabah seansında sıralama maçında İsviçre'yi 5-2 mağlup eden İrlanda, turnuvayı 15. sırada tamamladı. 13'üncülük maçında ise Büyük Britanya, Romanya'yı 12-5 mağlup etti. Diğer sıralama maçlarında ise Slovakya Sırbistan'ı 12-11, Fransa da Malta'yı 11-3 mağlup etti.

Günün ilk çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan'ı 13-5 mağlup eden Yunanistan, yarı finale yükseldi.

Akşam seansında ise Türkiye'yi de 19-3 yenen Macaristan, İsrail'i 13-4 mağlup eden İspanya, Hollanda'ya karşı 11-3 üstünlük sağlayan İtalya, yarı finale çıkan diğer ekipler oldu. REKLAM Macaristan yenilgisiyle madalya mücadelesini kaybeden Türkiye, beşincilik için sıralama maçlarına çıkacak. Turnuvada yarı final eşleşmeleri şöyle gerçekleşti: Yunanistan - İspanya Macaristan - İtalya