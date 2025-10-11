Habertürk
Habertürk
        U19 Milliler'den dört gollü zafer!

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, düzenlenen hazırlık maçında İsveç'i 4-2 yendi.

        11.10.2025 - 19:28
        U19 Milliler'den dört gollü zafer!
        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında İsveç'i 4-2 mağlup etti.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rovinjsko Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 32. dakikada Enes Cinemre, 38 ile 77. dakikalarda Emir Tuğra Turhan ve 67.dakikada Berat Luş attı.

        İsveç'in gollerini ise 51. dakikada Fred Bozicevic ve 61. dakikada Sion Oppong kaydetti.

        Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.

