U19 ve U17 Milli Takımlarımız Elit Tur’a hazır

Mart ayında Elit Tur maçlarına çıkacak olan U19 Milli Takımımız ve U17 Milli Takımımız, özel müsabakalar ile hazırlıklarını tamamladı.

2023 yılının sonbaharında oynanan eleme turunu üç galibiyetle lider olarak geçen U19 Milli Takımımız ve Antalya’da oynanan maçlarda aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle adını Elit Tur’a yazdıran U17 Milliler hazırlık dönemlerini önemli rakiplerle oynadığı karşılaşmalarla geçirdi.

BAŞAR VE ÖĞRENCİLERİ 9 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ! U19 Milli Takımımız Teknik Direktör Soykan Başar yönetiminde Ağustos ayından bu yana çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle başarılı bir performans ortaya koydu. Ay-yıldızlılar, Mart ayında oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu’nda sırasıyla Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak. REKLAM U19 Milli Takımı grubunu birinci bitirmesi halinde 15-28 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İrlanda’nın ev sahipliğinde oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazanacak.

U17 Milli Takımımız Elit Tur karşılaşmaları öncesi Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi önemli rakiplerle oynadığı özel maçlarla hazırlıklarını tamamladı. U17 Milliler, Teknik Direktör Uğur İnceman yönetiminde UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Turu’nda Danimarka, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak.