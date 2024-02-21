Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım U19 ve U17 Milli Takımlarımız Elit Tur’a Hazır - Futbol Haberleri

        U19 ve U17 Milli Takımlarımız Elit Tur’a hazır

        Genç Milli Takımlarımızın UEFA turnuvalarında mücadele eden yaş grupları olan U19 ve U17 Millî Takımlarımız mart ayında oynayacağı Elit Tur maçları öncesi hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 16:43 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç milliler, Elit Tur'a hazır!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mart ayında Elit Tur maçlarına çıkacak olan U19 Milli Takımımız ve U17 Milli Takımımız, özel müsabakalar ile hazırlıklarını tamamladı.

        2023 yılının sonbaharında oynanan eleme turunu üç galibiyetle lider olarak geçen U19 Milli Takımımız ve Antalya’da oynanan maçlarda aldığı iki galibiyet ve bir beraberlikle adını Elit Tur’a yazdıran U17 Milliler hazırlık dönemlerini önemli rakiplerle oynadığı karşılaşmalarla geçirdi.

        BAŞAR VE ÖĞRENCİLERİ 9 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ!

        U19 Milli Takımımız Teknik Direktör Soykan Başar yönetiminde Ağustos ayından bu yana çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlikle başarılı bir performans ortaya koydu. Ay-yıldızlılar, Mart ayında oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Turu’nda sırasıyla Romanya, Hırvatistan ve Almanya ile karşılaşacak.

        REKLAM

        U19 Milli Takımı grubunu birinci bitirmesi halinde 15-28 Temmuz tarihleri arasında Kuzey İrlanda’nın ev sahipliğinde oynanacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finallerine katılmaya hak kazanacak.

        U17 Milli Takımımız Elit Tur karşılaşmaları öncesi Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi önemli rakiplerle oynadığı özel maçlarla hazırlıklarını tamamladı.

        U17 Milliler, Teknik Direktör Uğur İnceman yönetiminde UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Turu’nda Danimarka, Gürcistan ve Sırbistan ile karşılaşacak.

        Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte 20 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Finallerinde mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Koç Grubu’ndan İmamoğlu iddiasına ilişkin açıklama
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremiyle ilgili kesin konuştu!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Milletvekili bağış için koşuya çıktı, öldü!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Feci kaza! TIR karşı şeride geçip devrildi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        Cimbom'a Kaan müjdesi!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralamıştı! Ev hapsi vardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne tecrübeleri ne eserleri var
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Uçakta panik: Acil durum kapısını açmaya çalıştı!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        Motosikletiyle iki kişiye çarptı, vahşice öldürüldü!
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        140 yıllık Orhaniye Tabyası kaderine terk edildi
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Zirveye yerleşti
        Zirveye yerleşti
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        "Dünyada böyle bir liç örneğine rastlamadık!"
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        NASA'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen astrofizikçi, üniversitede ders vermeye başladı
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"