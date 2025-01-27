Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Bosna Hersek’i yendi - Diğer Haberleri

        U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Bosna Hersek’i yendi

        U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Bosna Hersek'i 9-1 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 22:38 Güncelleme: 27.01.2025 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buz Hokeyi Milli Takımı, Bosna Hersek'i yendi
        ABONE OL

        Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ev sahipliğiyle düzenlenen 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası 3’üncü Klasman A Grubu müsabakaları bugün İstanbul'da başladı. U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, ilk maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi. Zeytinburnu Buz Adası’ndaki mücadeleyi milliler, 9-1 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

        U20 Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, yarın saat 20.00'de Çin Taipei ile karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri