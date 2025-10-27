U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'den 7 madalya!

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki şampiyonada Türkiye, kadınlar, serbest stil ve grekoromen kategorilerinde toplam 7 madalya elde etti.

Milli güreşçiler, geçen yıl madalya çıkaramadıkları serbest stilde bu kez 4 madalya kazanarak önemli başarıya imza attı.

NESRİN 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Ay-yıldızlı kadın güreşçilerden Nesrin Baş, finalde 20 yaş altı dünya şampiyonu Alina Shevchenko'yu 10-0 mağlup ederek 3. kez 23 yaş altı dünya şampiyonu olmayı başardı.

Nesrin Baş, 23 yaş altı seviyesinde üst üste 4. kez finale çıkarken kariyerinde 3 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.

Nesrin Baş'ın büyüklerde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği de bulunuyor.

Kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Tuba Demir ise Kazakistan'dan Omırbek'e 12-8 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil 74 kiloda Muhammed Halit Özmuş, finalde Amerikalı Mesenbrink'e, serbest stil 79 kiloda İbrahim Metehan Yaprak ise Amerikalı Haines'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 76 kiloda Elmira Yasin, erkekler serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek ve erkekler serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçingil, bronz madalya elde etti.