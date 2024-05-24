UAD kararına rağmen İsrail iddiasında ısrarcı: "Soykırım suçlaması yanlış"

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararına karşı, Refah’ta “sivil nüfusun yok olmasına yol açacak saldırılar yapmadığını” iddia etti.

İsrail Başbakanlığı X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ulusal Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün ortak açıklamasına yer verildi.

Güney Afrika'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının “yanlış” olduğu öne sürülen açıklamada, “İsrail’in Refah’ta Filistinli sivil nüfusun kısmen veya tamamen yok olmasına yol açabilecek yaşam koşulları oluşturan askeri saldırılar yapmadığı ve yapmayacağı” iddia edildi.

REKLAM Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana halkı aç ve susuz bırakarak yardımları engelleyen İsrail’in Gazze’de “insani yardımın girmesine izin vermek için çabalarını sürdüreceği” de öne sürüldü. Uluslararası Adalet Divanı, yeni tedbir kararlarında, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze’ye girişine izin vermesine hükmetmişti. UAD’nin açıklamasında, “İsrail, Filistinlilerin kısmen dahi yok olmasına yol açabilecek yaşam koşullarına sebep veren askeri saldırılarını ve tüm eylemleri derhal durdurmalıdır.” ifadelerine yer verilmişti.