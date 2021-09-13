UAEA Başkanı Grossi, İran'la sorunların giderilmesi için yeni yönetimle diyaloğun önemini vurguladı

AA

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, Tahran'a dün gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ülkedeki yeni yönetimle yapacağı görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Grossi, İran ve UAEA arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözüme kavuşturulması için Tahran’daki yeni yönetimle diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, açık bir şekilde sorunların ele alınması için tarafların birbirini dinlemesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ajansın İran’ın nükleer programına yönelik doğrulama ve gözlem faaliyetlerine ilişkin bilgi akışını sağlayan ekipmanlara erişimde yaşanan sorunların bu alandaki çalışmaları ciddi oranda tehlikeye attığının altını çizen Grossi, dünkü Tahran ziyaretinde bu hususun ele alındığını dile getirdi.

Grossi, başkent Tahran’da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile yaptığı görüşmede bu ülkenin nükleer faaliyetlerini doğrulama ve gözlem çalışmaları için gerekli olan ekipmanların kurumun müfettişleri tarafından bakıma alınması ve kamera gibi kayıt cihazları için hafıza kartlarının yenilenmesi hususunda fikir birliği sağlandığını ifade etti.

- İran ve UAEA arasında karşılıklı ziyaretler

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve iş birliğinin daha iyi bir boyuta taşınması için diyaloğun gerekliliğine işaret eden Grossi, "Gelecek hafta Viyana’da gerçekleştirilecek UAEA Genel Konferansı'na katılmak üzere İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami buraya gelecek ve kendisiyle görüşeceğim. Ayrıca dünkü görüşmede Tahran’a yakın bir tarihte tekrar ziyaret gerçekleştirmem hususunda anlaştık. Henüz tam tarihi belli değil, büyük olasılıkla İslami’nin ziyaretinden hemen sonra olacak." şeklinde konuştu.

- "Dört yere ilişkin gerekli açıklama yapılmaması endişeye yol açıyor"

Grossi, İran'da henüz çözüme kavuşturulmamış sorunlara da değinerek, 4 noktada nükleer faaliyet ya da nükleer maddelerin bulunduğuna yönelik saptamaların yapıldığını, İran’ın söz konusu 4 yere ilişkin Ajansın yönelttiği soruları yanıtlamadığını yineledi.

Başkan Grossi, "İran'da bildirilmeyen yerlerde nükleer malzemenin bulunduğundan ve bu nükleer malzemenin mevcut konumlarının Ajans tarafından bilinmediğinden derin endişe duyuyorum. İran tarafından Ajansa bildirilmeyen dört yerle ilgili olarak yukarıda belirtilen güvenlik denetimiyle ilişkili konuların yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen bir çözüme kavuşturulmaması daha da fazla endişeye yol açıyor." dedi.

İran'ın, Ajansın sorularına gerekli bilgi ve belgelerle cevap vermesi ve bu durumun daha fazla gecikme olmaksızın açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Grossi, "Güvenlik hususunda yapılan açıklamaların doğruluğu ve eksiksizliği ile ilgili Ajansın sorularını İran’ın açıklığa kavuşturmakta ilerleme kaydetmemesi, kurumun İran'ın nükleer programının barışçıl doğasına dair güvence sağlama yeteneğini ciddi şekilde etkiliyor." ifadelerini kullandı.