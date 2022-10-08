Zaporijya’nın elektrik bağlantısı kesildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

UAEA, çatışmalar nedeniyle Zaporijya’nın elektrik bağlantısının kesildiğini duyurdu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya ile ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın ilhak ettiği ve 'kendi mülkü' saydığı tesisin, saldırılar dolayısıyla oluşan elektrik hatlarındaki sorun yüzünden reaktörlerinin soğutulmasında sorun yaşandığını ifade etti.

UAEA, çatışmalar nedeniyle Zaporijya’nın elektrik bağlantısının kesildiğini duyurdu
Zaporijya’nın elektrik bağlantısı kesildi
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’ne dış enerji kaynağından elektrik sağlayan hattın saldırılar nedeniyle zarar gördüğünü, tesise dışarıdan elektrik akışının durduğunu, bu nedenle reaktörlerin soğutulması ve nükleer emniyet için acil durum jeneratörlerinin devreye girdiğini bildirdi.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada, Grossi’nin Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya’daki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, nükleer santralde durumun her geçen gün kötüye gittiğini, gece meydana gelen askeri çatışma sonucunda tesisin elektrik bağlantısının kesildiğini ifade etti.

Bombardımanın santrale elektrik sağlayan hatta zarar verdiğini belirten Grossi, tesisteki reaktörlerin soğutulması, nükleer güvenlik ve emniyetin sağlanabilmesi için acil durum jeneratörlerinin devreye girmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

Grossi, söz konusu jeneratörlerin 10 günlük yakıtlarının bulunduğunu, santralin dış enerji kaynağıyla bağlantısının kesilmesinin çok kaygı verici bir gelişme olduğunu belirterek, bu durumun Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde silahlardan arındırılmış bir nükleer güvenli bölge oluşturulmasını kaçınılmaz kıldığını vurguladı.

Zaporijya, "Tesisin tek dış güç kaynağına isabet eden bombardımanın yeniden başlaması son derece sorumsuzca. Zaporijya Nükleer Santrali korunmalıdır. Nükleer bir kazayı önlemek için güvenli bölge mutlak ve acil bir zorunluluktur." dedi.

Açıklamada, Grossi’nin güveli bölge konusunu görüşmek üzere 6 Ekim'de Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldiği, gelecek hafta başında da Rus yetkililerle bu konuyu görüşeceği belirtildi.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey Kore iki adet balistik füze fırlattı, Japonya'dan tepki gecikmedi
DÜNYA Kuzey Kore iki adet balistik füze fırlattı
Almanya’da AfD Partisi hükümetin enerji politikasını protesto etti
DÜNYA Alman muhalefetinden hükümete 'enerji' protestosu
Yemen'de BAE destekli GGK güçleri, Ebyen'in El-Mahfed ilçesini El Kaide'den temizledi
DÜNYA Yemen'de El Kaide'ye karşı başarılı operasyon
Rusya, Ukrayna cephesindeki komutanını değiştirdi
DÜNYA Rusya, Ukrayna cephesindeki komutanını değiştirdi
Almanya’nın kuzeyinde tren seferleri durdu
DÜNYA Almanya’nın kuzeyinde tren seferleri durdu
Kuzey Kore füze denemelerinin 'meşru müdafaa' olduğunu bildirdi
DÜNYA Kuzey Kore'den füze denemesi açıklaması
İrlanda'da akaryakıt istasyonunda patlama: 7 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA İrlanda'da patlama: 7 kişi öldü
Son dakika haberi: ABD'de polis, arabasında hamburger yiyen genci vurdu
DÜNYA ABD'de polis arabasında hamburger yiyen genci vurdu
İran Adli Tıp Kurumu, Mahsa Amini'nin otopsi raporunu açıkladı - Son dakika haberi
DÜNYA İran, Mahsa Amini'nin otopsi raporunu açıkladı
Açılışını Vladimir Putin yapmıştı: Kırım'da Kerç Köprüsü üzerinde patlama! - Dünya Haberleri
DÜNYA Kırım'da köprü üzerinde patlama

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.