UAEA'dan Rusya ve Ukrayna açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Ukrayna'daki savaş nedeniyle nükleerin güvenlik ve emniyetine ilişkin bu ülkeye beraberindeki heyetle gitmek istediğini daha önce açıklayan Grossi, Ajansın nükleere güvenlik hususundaki kaygı ve önerilerini aktarmak üzere Antalya’da savaşan tarafların temsilcileriyle bir araya geldi.

"GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ"

Türkiye’deki görüşmeler sonrasında Viyana’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Grossi, görüşmelerin farklı detay ve yaklaşımlara rağmen yapıcı geçtiğini aktardı.

Grossi, süren savaş nedeniyle tehlike altında olan nükleer tesislerin güvenliğine ilişkin değerlendirmeleri en üst seviyede muhataplarına aktarma imkanı bulduğunu, "Her iki tarafın bizimle çalışmaya hazır olduklarını teyit edebilirim." dedi.

AA'nın haberine göre; Ukrayna’da nükleer güvenliğin sağlanması için nasıl bir çalışma formatının oluşturulacağına ilişkin görüş alışverişinin sürdüğünü belirten Grossi, çok yakın bir tarihte bu durumun açıklığa kavuşturulacağına olan inancını dile getirdi.

Grossi, nükleer maddelerin güvenlik denetimine ilişkin Ukrayna’daki tesislerde bulunan ekipmanlardan elde edilen bilgi transferindeki sorunların sürdüğünü belirterek, özelikle Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali’nde uzaktan bilgi aktarımının kesildiğini ve bu hususta henüz bir iyileşmenin olmadığını sözlerine ekledi.