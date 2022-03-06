UAEA ile İran arasında iş birliği güçlendirilecek 0:00 / 0:00

AA

UAEA ve İran arasında özellikle bazı nükleer tesislere yönelik bilgi akışında yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere çeşitli alanlardaki sorunları görüşmek üzere Tahran’a ziyaret gerçekleştiren Grossi, İranlı yetkililerle fikir birliği sağlanan hususlar üzerine ortak bir bildiriye imza attı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, taraflar arasında sorunların çözümüne yönelik iş birliği ve diyaloğun hızlandırılması ile güçlendirilmesi için uzlaşı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, İran’ın en geç 20 Mart'a kadar Ajans tarafından üç yer (tesis) hakkında gündeme getirilen ve bu ülke tarafından henüz yanıtlanmamış sorulara ilişkin destekleyici belgeler de dahil olmak üzere yazılı açıklamada bulunacağı kaydedildi.

İran’dan yazılı açıklama ve ilgili belgeler alındıktan sonra 2 hafta süresince bunların Ajans tarafından inceleneceği belirtilen açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda İran’a sorular yöneltileceği ifade edildi.

Açıklamada, Ajansın İran’dan elde ettiği yeni veriler doğrultusunda bu ülkeye yönelttiği soruların üzerinden bir hafta geçtikten sonra söz konusu soruları ele almak için tarafların Tahran’da bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca söz konusu 3 yer için ayrı ayrı toplantılar düzenleneceği kaydedildi.

"İRAN'LA GÜZEL BİR MÜZAKERE GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tahran ziyareti sonrasında Viyana’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Grossi, yoğun bir görüşme maratonunu geride bıraktığını, hem İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan hem de İran Atom Enerji Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüştüğünü söyledi.

Grossi, "İran’la güzel bir müzakere gerçekleştirdik. Gelecek aylarda atacağımız adımlara rehberlik edecek ortak bir açıklama hususunda uzlaşı sağlayabildik." dedi.

Açıklığa kavuşturulması gereken hususlar olduğunu aktaran Grossi, İran’ın Ajansın beklentilerini bildiğini ve bu hususta ihtiyaç duyulan bilgileri elde edene kadar müzakerelerin devam edeceğini kaydetti.

UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER

Grossi, Ukrayna'daki gelişmelere değinerek, buradaki nükleer tesislerde görev alan personelin vardiya değişimi yapmalarına izin verildiğini, bu durumun olumlu bir gelişme ve tarafların Ajansın uyarılarını göz önünde bulundurmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Dün Çernobil'e gitmek için hazır olduğunu açıklayan Grossi, Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla görüşmelerin sürdüğü ve ziyarete ilişkin sürecin devam ettiği bilgisini paylaştı.