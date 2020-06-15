UAEA ve İran arasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

UAEA ve İran arasında "tesislere girme izni verilmemesi" gerginliği

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İran’ın yaklaşık 4 aydır 2 tesise girme izni vermediğine dikkati çekerek "İran'ı, tarafımızca belirtilen yerlere hızlı erişim sağlamak da dahil olmak üzere, hemen ve tam olarak Ajans ile iş birliği yapmaya çağırıyorum." dedi.

UAEA ve İran arasında
AA

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile alakalı kurumun yaptığı çalışmalar başta olmak üzere üye ülkelere verilen desteğe değindi.

Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2231 sayılı kararı doğrultusunda Ajans'ın İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü doğrulama ve gözlem çalışmalarının yer aldığı rapordan bilgiler paylaştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın yanı sıra güvence denetimi anlaşması ve ek protokol kapsamında Ajans'ın İran’da kayıt dışı nükleer malzeme ve faaliyetlerin bulunmadığına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü belirten Grossi, şunları kaydetti:

"İran, 4 aydan fazla bir süredir Ajans'ın 2 tesise girmesine izin vermiyor. Yaklaşık bir yıldır İran tarafından deklare edilmemiş nükleer malzeme ve faaliyetlere ilişkin Ajans'ın sorularına yanıt almak için gerekli olan görüşmeler yapılamıyor. Bu durum, İran’da kayıt dışı nükleer malzeme ve faaliyetlerin olup olmadığına ilişkin Ajans'a yöneltilen sorulara gerekli yanıtların verilmesini zorlaştırırken, kurumun güvenilirliğini muhafaza etmesini de zorlaştırıyor."

Grossi, "İran'ı, tarafımızca belirtilen yerlere hızlı erişim sağlamak da dahil olmak üzere, hemen ve tam olarak Ajans ile iş birliği yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İran’ın ocak ayından itibaren KOEP kapsamında herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayacağını açıkladığını anımsatan Grossi, bu tarihten itibaren İran'ın nükleer faaliyetlerinde ciddi bir değişikliğin gözlemlenmediğini belirtti. Grossi, Ajans'ın doğrulama ve gözlem çalışmalarını bu ülkede sürdürmeye devam edeceğini de dile getirdi.

- Kuzey Kore

Grossi, Ajans'ın Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerini açık kaynaklar ve uydu gibi unsurlar aracılığıyla izlemeyi sürdürdüğü, son zamanda önemli bir değişikliğin gözlemlenmediğini ifade etti.

Kuzey Kore’yi iş birliği yapmaya çağıran Grossi, bu ülkenin ilgili ülkelerle sağlayacağı anlaşma doğrultusunda Ajans'ın gözlem ve doğrulama faaliyetleri yürütmeye hazır olduğunu bir kez daha yineledi.

UAEA, yaklaşık 3 ay önce yapılan son Yönetim Kuru toplantısında İran'ın bazı tesislere Ajans müfettişlerinin girmesine izin vermediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısına üye ülkelerin temsilcilerinin çoğu video konferans yoluyla katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsviçre'de bir yolcu 3 kilodan fazla altını trende unuttu
DÜNYA3 kilo altını trende unuttu!
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 26 kişi öldü
DÜNYAİspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 26 kişi öldü
Putin: ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü
DÜNYAPutin'den ABD'deki olaylarla ilgili açıklama!
Libya Ordusu: Rus paralı askerler Sirte'deki evlere bombalı tuzak kuruyor
DÜNYALibya Ordusu: Rus paralı askerler Sirte'deki evlere ...
Pekin'de 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak! - Haberler
DÜNYAPekin'de 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak!
Son dakika haberleri! BAE'den terör örgütüne para transferi! - Haberler
DÜNYABüyük iddia! BAE'den terör örgütüne para transferi!
Son dakika haberleri! Aşırı sağ meydana indi! Londra karıştı! - Haberler
DÜNYAAşırı sağ meydana indi! Londra karıştı!
Tunus Başbakanı ülkesinin koronavirüs salgınını yendiğini ilan etti
DÜNYATunus Başbakanı ülkesinin korona salgınını yendiğini ...
Emmanuel Macron'dan heykel saldırılara ilişkin açıklama: Fransa heykelleri sökmeyecektir - Haberler
DÜNYAMacron'dan heykel saldırılarına ilişkin açıklama
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den silah ambargosu açıklaması - Haberler
DÜNYARuhani'den silah ambargosu açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X