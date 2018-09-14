Türkiye’de taksicilerle yaşadığı gerilimler ve trafikte aldığı para cezalarıyla gündemden neredeyse hiç düşmeyen araç çağırma uygulaması Uber, bu kez küresel bir projesine verdiği ilginç isimle yine Türkiye’den dikkatleri üzerine çekti.

Akıllı telefon üzerinden yolcularla araçları buluşturan Uber uygulaması, açık kaynak kodlu yeni bir projesini hayat geçirdi. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 65 ülkede, 600’den fazla şehirde faaliyet yürüten şirketin bu yeni projesine verdiği isim “Marmaray” oldu.

MİLYARLARCA YOLCULUĞU BAĞLAYACAK

Dünya genelinde günde ortalama 15 milyon ve kurulduğu 2009 yılından bu yana ise toplam 4 milyardan fazla yolculuğu tamamlayan Uber, bu sayılara ek olarak 75 milyon kayıtlı yolcu ve 3 milyon sürücü ortağına sahip. Şirketin 2017 yılı sonu itibariyle toplam çalışan sayısı da 16 bini geçmiş durumda.

Uygulamanın küresel ölçekte ulaştığı ve her an yapılan yolculuklarla sürekli artan veri trafiğini ve farklı veri formatlarını işlemek için şirket bünyesinde yüzlerce uzman çalışıyor. Açık kaynak kodlu Marmaray projesi de Uber’in yazılım biriminin, şirketin ulaştığı petabaytlarca veriyi işleyip, dahe verimli yönetebilmesi için hayat geçirilmiş.

'İSMİNİ TÜRKİYE’DEN ALDIK'

Uber’den yeni projeyle ilgili yapılan resmi duyuruda da projenin adınını Asya’yı Avrupa’ya bağlayan Marmaray projesinden aldığı da ifade ediliyor.

Platformları üzerinden kullanıcıları her an birbirine bağladıkları ifade edilen Uber’den Marmaray projesiyle ilgili yapılan açıklamada “Marmaray ismi, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye’deki bir tünelden geliyor. Benzer şekilde, Uber’in Marmaray'ını, müşteri tercihine bağlı olarak herhangi bir kaynaktan herhangi bir kaynağa veri bağlayan bir boru hattı olarak tasarladık” denildi.

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