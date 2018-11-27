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Ubeyde: "Halkımız İsrail askerleri ile ilgili önemli bilgiler verdi"

İsrail özel kuvvetlerinin 11 Kasım'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili konuşan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, "Halkımız ve ümmetimizin özgür insanları, İsrail askerlerinin Gazze'ye sızmasıyla ilgili direniş güçlerine fayda sağlayacak değerli ve önemli bilgiler verdi" dedi

27.11.2018 - 06:08 | Güncelleme: AA

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail özel kuvvetlerinin 11 Kasım'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasıyla ilgili ipuçlarını toplamada halkın verdiği bilgilerden istifade ettiklerini belirti.

Ubeyde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin 11 Kasım'da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bunun başarısız bir operasyon olduğunu vurgulayan Ubeyde, "Halkımız ve ümmetimizin özgür insanları, İsrail askerlerinin Gazze'ye sızmasıyla ilgili direniş güçlerine fayda sağlayacak değerli ve önemli bilgiler verdi." ifadesini kullandı.

Söz konusu bilgilerden fiili olarak istifade ettiklerini ve başarısız sızma operasyonuyla ilgili ipuçlarını toplamada bu bilgilerden hala yararlandıklarını belirten Ebu Ubeyde, direnişe destek veren ve sorumluluk sahibi olduğunu gösteren halka teşekkür etti.

Kassam Tugayları, geçen perşembe, İsrail askerlerinin Gazze'ye sızma olayıyla ilgili bilinmeyenleri ortaya çıkarma konusunda epeyce yol kat edildiğini duyurmuştu. Kassam Tugayları 22 Kasım'da internet sitesinde, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine sızan İsrail özel kuvvetler mensuplarının ve operasyonda kullanılan minibüs ve kamyonetin fotoğraflarını yayımlamıştı.

İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup asker, 11 Kasım Pazar günü sivil bir araçla Gazze'ye sızmıştı.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından 13 Kasım Salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

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