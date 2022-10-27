Üç ABD başkanı Pennsylvania'da sahaya iniyor 0:00 / 0:00

ABD Senatosu'nda çoğunluğun hangi partiye geçeceğinde kritik rol oynayacak eyaletlerden biri olan Pennsylvania, ülke gündeminde giderek öne çıkmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile 44. Başkan Barrack Obama, 5 Kasım'da Pennsylvania'ya giderek Demokrat Parti'nin adayı Fetterman'ın özel programına katılacak. 45.Başkan Donald Trump da 5 Kasım'da bu eyalete gelerek kendi partisinin Senatör adayı Dr. Mehmet Öz ve Vali Adayı Doug Mastriano'ya destek mitingine katılacak.

25 Ekim akşamı Dr. Mehmet Öz ile Demokrat rakibi John Fetterman arasında yapılan televizyon açık oturum programı ABD'nin en önemli gündem maddeleri arasına girmiş ve Letterman’ın performansı tartışma konusu olmuştu.

Sahnede konuşmasında sıkıntılar çektiği gözlenen Fetterman’ın, geçmiş dönemde yaptığı açıklamalar ile kürsüde verdiği demeçler arasında farklar oluşu, kendi partisi tarafından da eleştirilmişti.

Demokrat Parti seçim stratejistlerinden Chris Kofinis, "Bu açık oturum, Fetterman'ın kampanyasına yarar sağlamadı. Senatör adayının ekibinden bu fikri kim öne çıkardıysa derhal kovulmalı" dedi.

Bu tartışmaların içine Başkan Joe Biden girerek, Dr. Mehmet Öz hakkında açıklama yaptı. Biden, "Dr. Öz eğer kazanırsa bunun sonu nereye varır? Yerel yetkililere kanser tedavileri konusunda karar vermelerini tavsiye eder mi? Kolonoskopiler? Yoksa bu tür bir inceleme sadece kadınlara mı mahsustur?"

Dr. Mehmet Öz, televizyonda yayınlanan açık oturumda kürtaj kararını federal hükümetin değil; doktor, hasta ve yerel politikacıların alması gerektiğini söylemişti.

8 Kasım Kongre Ara Seçimleri öncesi birçok eyalette erken oy verme işlemi devam ediyor. Pennsylvania eyaletinde bu zamana kadar mektup ile oy kullananların sayısı 556 bin 750 oldu. Posta oylarının sayımı 8 Kasım seçim gecesine kadar gerçekleşmeyecek.