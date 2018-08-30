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Üç ay önce ölen eşiyle resmi nikah kıydı

ABD'nin Utah eyaletinde, 74 yaşındaki lezbiyen bir kadın, mahkemenin izniyle üç ay önce ölen partneriyle resmi nikah kıydı. Bonnie Foerster'ın 50 yıldır birlikte olduğu eşi Beverly Grossaint, Mayıs'ta Salt Lake City'de 82 yaşında ölmüştü.

30.08.2018 - 16:47 | Güncelleme:
- Bonne Foerster

ABD'nin Utah eyaletinde, 74 yaşındaki lezbiyen bir kadın, mahkemenin izniyle üç ay önce ölen partneriyle resmi nikah kıydı.

Bonnie Foerster'ın 50 yıldır birlikte olduğu eşi Beverly Grossaint, Mayıs'ta Salt Lake City'de 82 yaşında ölmüştü.

BBC'ye konuşan Foerster, 21 Ağustos'taki kararın ardından yargıcın kürsüden inerek "Artık resmen evlisiniz" dediğini ve kendisini kucakladığını söyledi.

Kocasından kaçtı

Kendisine şiddet uygulayan kocasından kaçan Foerster, Grossaint'le Ocak 1968'de New York'ta tanıştı. Tanışmaları sırasında Foerster'in kaburgaları kırıktı ve moraran gözlerini gizlemek için güneş gözlükleri takıyordu.

Çift bir hafta sonra birlikte yaşamaya başladı.

1979'da Groissaint'in ölmek üzere olan annesinin yanına Utah'a taşınan çift, ilişkileri boyunca ciddi sağlık sorunları yaşadı.

Meme ve rahim ağzı kanseri oldu, gözlerini kaybetti, bacakları kesildi

Foerster meme ve rahim ağzı kanserine yakalandı, 29 kez belinden ameliyat oldu, sarı nokta hastalığından gözlerini kaybetti ve 2016'da nadir görülen bir kemik enfeksiyonu nedeniyle iki bacağı da kesildi.

- Bonnie Foerster

Foerster, Groissaint için "Tüm bu dönemde hep yanımda oldu. İnanılmaz bir kadındı" diyor.

2016'da Grossaint de sağlık sorunları yaşamaya başladı, gözlerini kaybetti ve kalbi kötüledi.

Foerster, ayrı bakımevlerinde yaşamaya başlamalarına rağmen, ölmeden bir ay önce Groissaint'in yanına geldi. Eşi öldüğünde yanındaydı.

Bonnie Foerster ve Groissaint, 1975'te New York'ta kilisede evlendmişti. Ancak o dönemde eşcinsel evlilikleri yasal olmadığı için bu nikahın resmi bir bağlayıcılığı yoktu.

2015'te ABD genelinde eşcinsel evliliklerinin yasallaşmasına rağmen çift hastalıkları nedeniyle resmi nikah kıyamadı.

Groissaint'in ölümünden sonra mahkemeye dilekçe veren Foerster başvurusuna olumlu yanıt aldı.

Lezbiyen olduğu için hayatı boyunca ayrımcılığa uğradığını söyleyen Foerster, zaman içinde toplumun bakışının değiştiğini insanların daha kabullenici olduğunu olduğunu söylüyor.

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