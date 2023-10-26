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        Haberler Ekonomi Otomobil Üç ayda 4.9 milyar Euro kâr etti - Otomobil Haberleri

        Üç ayda 4.9 milyar Euro kâr etti

        Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, temmuz-eylül döneminde kârını yüzde 14,9 artırarak 4,9 milyar Euro'ya yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:49
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        Üç ayda 4.9 milyar Euro kâr etti
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        Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran VW Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin nihai finansal sonuçlarını duyurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Buna göre, grubun geçen yıl temmuz-eylül döneminde 4,26 milyar avro olan özel kalemler öncesi karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 14,9 artışla 4,9 milyar Euro oldu.

        Grubun, üçüncü çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak yaklaşık 2,3 milyona yükseldi.

        Yılın 9 aylık döneminde Alman üreticinin satışları yüzde 16 artarak 235,1 milyar Euro'ya ve faaliyet karı yüzde 7 artışla 16,2 milyar Euro'ya ulaştı.

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        ELEKTRİKLİ OTO SATIŞLARI YÜZDE 45 ARTTI

        Şirketin tamamen elektrikli otomobilinin teslimatları da aynı dönemde yüzde 45 artarak 531 bin 500 adet oldu.

        Ham madde ve enerjiye yönelik riskten korunma faaliyetlerinin bu yıl başlangıçta beklenenden daha olumsuz bir etkiye sahip olması nedeniyle VW, kâr beklentilerini düşürmüştü.

        Şirket, 23 Ekim’de bu yıl özel kalemler öncesi faaliyet kârının bir önceki yılki 22,5 milyar avro seviyesinde olmasını beklediğini ve daha önce yüzde 7,5 ila yüzde 8,5 arasında tahmin edilen kâr marjının da (kârın ciroya oranı) yüzde 7 ila 7,3 bandında olacağını duyurmuştu.

        Volkswagen, teslimatlar ve satışlar için tahminlerini korudu. Şirketin bu yıl 9-9,5 milyon arasında araç teslim etmesi beklenirken, satışların yüzde 10-15 arasında artacağı tahmin ediliyor.

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