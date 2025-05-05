Üç ayda 83 milyar dolarlık zarar

Analitik veriler ışığında Risk Sermayesi ve İnsan Sermayesi konularında 120'den fazla ülkede müşterilerine hizmet veren Aon'un hazırladığı Küresel Doğal Afetler Raporu'nun 2025 yılı ilk çeyrek sonuçları yayımlandı. Sonuçlara göre 2025 yılının birinci çeyreğinde doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıplar 83 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, 21. yüzyılın ilk çeyrek ortalaması olan 61 milyar doların ve geçen yılın aynı dönemindeki 54 milyar dolarlık kaybın oldukça üzerinde.

Bu dönem, en büyük zarara yol açan afetler ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Palisades ve Eaton yangınları oldu. Eyalet genelinde 18 binden fazla yapı hasar gördü veya tamamen yok oldu. Bu yangınlar, dünya çapında kayıtlara geçen en maliyetli orman yangınları arasında yer aldı. Yedi afet daha milyar doları aşan ekonomik kayıplara neden oldu. Bunlar arasında ABD'de meydana gelen şiddetli fırtınalar, Tibet Platosu'ndaki deprem ve Myanmar ile Tayland'da can kayıplarına yol açan büyük depremlerden kaynaklı kayıplar bulunuyor.

2025 yılının ilk çeyreğinde meydana gelen doğal afetlere bağlı küresel sigortalı kayıpların ise en az 53 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakam, 2011 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan 81 milyar dolarlık kayıptan bu yana kaydedilen en yüksek değer olurken birinci çeyrek dönemi kapsayan tüm zamanların ikinci en büyük sigortalı kaybı olarak kayıtlara geçti. Tamamı ABD'de meydana gelen en az altı olay 1 milyar doların üzerinde sigortalı kaybına neden oldu. Raporda yılın geri kalanında afet riskinin devam edeceği ve bu nedenle 2025 yılının sigorta sektörü için maliyetli bir yıl olacağı tahmininde de bulunuluyor.

Bir olay sonucu oluşan toplam ekonomik zararın, sigorta şirketleri tarafından karşılanmayan kısmını ifade eden sigorta koruma açığı ise geçici verilere göre yüzde 36 olarak hesaplandı. Bu oran, 1990 yılındaki yüzde 47'lik seviyeden bu yana ilk çeyrek dönemi kapsayan en düşük oran oldu. Bu düşüşte, sigorta penetrasyonunun görece yüksek olduğu ABD'deki sigortalı kayıpların büyük paya sahip olması etkili oldu. Raporda yer alan bilgilere göre bu yılın ilk çeyreğinde doğal afetler nedeniyle 6 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemindeki 1.800 can kaybının çok üzerinde. Kayıpların yüzde 88'i Myanmar'da yaşanan son deprem ait ve ilk çeyrekteki toplam ölü sayısının zamanla netleşmesi bekleniyor. Raporun bulgularını değerlendiren Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, "Yeni raporumuz yalnızca ekonomik kayıpların büyüklüğünü değil, aynı zamanda risk yönetimi ve sigorta penetrasyonundaki dönüşümü de net biçimde ortaya koyuyor. Küresel ekonomik kayıpların 2024 birinci çeyreğe göre yüzde 54 artarak 83 milyar doları aşması afet risklerinin boyutunu gözler önüne seriyor. Ancak bu tabloya rağmen, sigorta koruma açığının yüzde 36 seviyesine gerilemesi, doğru risk sermayesi stratejileri ve sigorta çözümleriyle alınabilecek mesafeyi de kanıtlıyor. Artık çok net görüyoruz ki doğal afetlere karşı tedbir almak her zamankinden daha fazla stratejik öneme sahip. Aon olarak, müşterilerimizin doğal afetlere daha iyi hazırlanmasını ve etkilerini azaltmasını sağlayan veri odaklı içgörüler ve yeni nesil analitik araçlar sağlıyoruz. Müşterilerimizin sadece bugünün değil, geleceğin risklerine karşı daha dirençli olabilmelerini sağlayacak kararlar almalarına yardımcı oluyoruz." dedi.