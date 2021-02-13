2021'de üç aylar 13 Şubat günü yani bugün Receb ayıyla birlikte başladı. Üç aylarda ilk kandil olan Regaib Kandili ise Receb ayının ilk Cuma gecesi idrak edilen Regaib kandili... 2021 yılı Regaib Kandili ise 18 Şubat 2021 gününü 19 Şubat Cuma gününe bağlayan gece gerçekleşecek.
Üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili ise yine Receb ayında 10 Mart günü olacak.
25 Mart 2020 Çarşamba günü başlayacak olan Şaban ayında ise 27 Mart günü Berat Kandilidir.
Üç ayların son ayı olan Ramazan ayında ise çok önemli bir gece olan Kadir Gecesi 8 Mayıs günüdür.
ÜÇ AYLARIN FAZİLETİ NEDİR? ÜÇ AYLAR ORUCU NEDİR?
Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Savm, 52-53; Müslim, Sıyam, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dini bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.
2021 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1. GÜN
01 OCAK
CUMA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
CUMA
|EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*
|1 GÜN
|01 MAYIS
|CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
12 MAYIS
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
13 MAYIS
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
14 MAYIS
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
15 MAYIS
CUMARTESİ
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
ÇARŞAMBA
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*
|1 GÜN
|15 TEMMUZ
|PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESi
1/2 GÜN
19 TEMMUZ
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
20 TEMMUZ
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
21 TEMMUZ
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
22 TEMMUZ
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
23 TEMMUZ
CUMA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
PAZARTESİ
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 EKİM
29 EKİM
PERŞEMBE
CUMA
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