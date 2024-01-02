Üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) başlangıcı - Diyanet Dini Günler Takvimi

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) başlangıcı - Diyanet Dini Günler Takvimi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte bu yıl üç ayların ne zaman başlayacağı merak edilip araştırılıyor. Özellikle üç ayların ilk ayı olan ve Haram Aylar arasında yer alan Recep ayının ne zaman başlayacağı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? İşte, Receb, Şaban ve Ramazan 2024 başlangıç tarihi...

Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Receb Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

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RECEP AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üç ayların başlangıcı olan Receb ayı 2024 yılında 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

RECEP AYININ FAZİLETİ

“…Şüphesiz Allah, çok tevbe eden ve çok temizlenenleri sever.” (el-Bakara, 222)

Bizlere şu fânî ömrümüzde bir kez daha üç aylara erişebilmeyi nasîb eden sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Cenâb-ı Hakk’a nihâyetsiz hamd ü senâlar olsun.

Rasûl-i Ekrem Efendimiz; “Receb Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.” buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu ifade buyurmuşlardır.

Peygamberler dışında her insan hata yapar, günah işler. Kişiye düşen görev, düştüğü yanlıştan yüz çevirerek Hakk’a ilticâ etmek ve pişmanlığını îtiraf ederek dil, kalp ve beden ile bu yanlışını temizlemeye çalışmaktır.