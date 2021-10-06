Üç aylar 2022 ne zaman? Üç ayların başlangıcı ne zaman? Soruları merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı belli oldu. 3 Aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra sona eriyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2022 Üç aylar başlangıç tarihi...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 miladi takvime göre üç ayların başlangıcı 2 Şubat Çarşamba'ya denk geliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü...