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        Haberler Gündem Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Diyanet ile Üç ayların ilki Recep ayına kaç gün kaldı?

        Üç aylar için geri sayım başladı! Üç ayların ilki Recep ayı ne zaman başlayacak?

        Yeni yıla girilmesiyle birlikte 2024'teki dini gün tarihleri de araştırılmaya başlandı. Özellikle içerisinde Kuran'ı Kerim'in nazil olmaya başladığı 11 ayın sultanı Ramazan ayını da barındıran üç ayların başlangıç tarihi merak ediliyor. Üç aylar için geri sayım devam ederken konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 23:47 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:47
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        Üç aylar yani hicri takvimdeki Recep Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı tüm Müslüman dünyasında coşkuyla bekleniyor. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki takvim farkı nedeniyle Hicri aylar bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. Peki, üç aylar ne zaman başlayacak? 2024 Recep Ayı başlangıcı ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

        2

        ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Üç aylar Hicri Recep ayının başlamasıyla birlikte başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2024 üç aylar Recep Ayı'nın başlayacağı 12 Ocak Cuma günü başlayacak.

        3

        REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

        Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaib Kandili Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi kutlanacağı için 11 Ocak Perşembe akşamı da Regaib Kandili olarak kutlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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