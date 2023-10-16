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Müslümanlar üç aylar için heyecanlı bekleyişe başlamış durumda. İslam dünyasında en kutsal zaman dilimlerinden biri olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı ve yeni yılda dini günlerin ne zaman olduğu ile ilgili tüm detayları derledik!