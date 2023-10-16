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        Haberler Gündem İnanç ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Diyanet üç aylar tarihini yayınladı! İşte 2024 Dini günler takvimi

        Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet üç aylar tarihini yayınladı! İşte 2024 Dini günler takvimi

        İslam alemi üç ayların ne zaman başlayacağı ile ilgili sorgulamalarına başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen üç ayların başlama tarihi ve Diyanet tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimine ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:49
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        Müslümanlar üç aylar için heyecanlı bekleyişe başlamış durumda. İslam dünyasında en kutsal zaman dilimlerinden biri olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı ve yeni yılda dini günlerin ne zaman olduğu ile ilgili tüm detayları derledik!

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        2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.

        Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.

        Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

        12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

        6 Şubat Salı: Mirac Kandili

        24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

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        11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

        5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

        9 Nisan Salı: Arefe

        10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

        11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

        12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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        15 Haziran Cumartesi: Arefe

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

        7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

        16 Temmuz Salı: Aşure Günü

        14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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