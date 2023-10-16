Üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet üç aylar tarihini yayınladı! İşte 2024 Dini günler takvimi
İslam alemi üç ayların ne zaman başlayacağı ile ilgili sorgulamalarına başlamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de merakla beklenen üç ayların başlama tarihi ve Diyanet tarafından yayınlanan 2024 dini günler takvimine ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
Müslümanlar üç aylar için heyecanlı bekleyişe başlamış durumda. İslam dünyasında en kutsal zaman dilimlerinden biri olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı ve yeni yılda dini günlerin ne zaman olduğu ile ilgili tüm detayları derledik!
2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç aylar, 2024 yılında Receb ayının ilk günü olan 12 Ocak günü başlayacak.
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 gerçekleşecek.
Miraç Kandili 6 Şubat günü, Berat Kandili ise 24 Şubat günü idrak edilecek.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili