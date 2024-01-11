Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar, oruçlar ve namazlar? Üç aylarda nasıl ibadet edilir?

Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir, okunacak dualar, oruçlar ve namazlar? Üç aylarda nasıl ibadet edilir?

Recep ayı ile birlikte başlayan üç aylar 12 Ocak Cuma günü İslam aleminde kutlanacak. Üç ayların başlamasıyla beraber Recep ayında yapılabilecek ibadetler araştırılmaya başladı. Hz. Muhammed'in üç aylarda yerine getirdiği ibadetler, okunacak dualar ve sureler araştırmalar arasında yer aldı.

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ÜÇ AYLARDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç aylarda Müslümanlar diğer aylara göre daha fazla ibadet ederler. Ayrıca Üç aylarda, dua ve tövbelerin daha çok kabul edileceğine inanılır.

Hz. Muhammed Recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, Recep ve Şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır" diye dua etmiştir. Ayrıca Hz. Muhammed Recep ve Şaban aylarında daha fazla nafile oruç tutmuştur.