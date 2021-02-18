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Üç ayların ilk kandili: Ramazanın müjdeleyicisi Regaip

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Regaip Kandili'nin Müslümanlara ramazan için sinyaller verdiğini ve kalplerinin ramazan merkezli atmasına ortam hazırladığını belirterek, "Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olmasının yanı sıra ramazanın da müjdeleyicisidir." dedi.

Üç ayların ilk kandili: Ramazanın müjdeleyicisi Regaip
AA

Yılımaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların üç aylar iklimine girdiğini söyledi.

Üç aylar ve Regaip Kandili'nin çok önemli bir zaman diliminin başlangıcı olduğunu belirten Yılmaz, "Üç ayların ilki olan Recep’in ilk perşembesini cumaya bağlayan ve adı Regaip olan kandil gecesindeyiz. Hızla akıp giden zaman ırmağı bizi sürekli birinden nur, öbüründen kir akan iki olukla muhatap kılmaktadır." diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, Regaibin dünya kiriyle kirlenen gönüllerin tövbe, iman ve ibadet nuruyla arındırmak üzere bir fırsat olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Rağbetimizin, yönelişimizin, hedef ve gayemizin sadece Allah ve rızası olmasını teyit etme adına kendimizi yeniden regüle etmenin başlangıç mevsimidir. Regaip bir yandan geçmişin muhasebesini yaparken, bir yandan da anı, hal ve durumu tefekkür ve murakabe edeceğimiz bir zamandır. Yaşadığımız hayatta dünya menfaati, makam endişesi, nefsani arzular, mal hırsı ve körü körüne taklitler gibi olumsuzluklar bizi negatif olarak etkilemektedir. Öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki dini hassasiyetler azaldı, dünyevileşme ve menfaat kaygısı dini değerlerin önüne geçti."

Üç ayların Müslümanlara daha fazla namaz ve oruçla meşgul kılan bir ortam hazırladığını vurgulayan Yılmaz, "Regaiple birlikte dünya meşgalelerinin gönüllerimizi kirletmiş olması ihtimaline binaen yeniden tam anlamıyla Allah’a yönelme zamanı. Kaçılacak yer, sığınılacak liman sadece Allah’ın himayesidir. Bu yüzden kendi kendimizi sorgulamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, insanların ben kimim, bu dünyaya niçin geldim, yaradılış gayem ne, insanlık adına neler üretebilirim sorularını bu dönemde kendisine yöneltmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu soruların cevaplarını arayarak üç aylar ikliminde kendimize kulluk ve insanlık hedefleri belirleyerek ramazanın rahmet iklimine kendimizi hazırlamalıyız. Regaip Kandili, Müslümanlara ramazan için sinyaller verir, kalbimizin ramazan merkezli atmasına ortam hazırlar. Regaip Kandili, üç ayların ilk kandili olmasının yanı sıra ramazanın da müjdeleyicisidir. Regaiple başlayan üç aylar iklimi, insanları normal zamandan daha fazla kendi iç dünyasına dönmeyi telkin eder."

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