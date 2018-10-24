Ankara'da bulunan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı iş adamları dernekleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı birlikte kutlayacak.

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneğinden (AFİDER) yapılan açıklamada, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS) ve Beşiktaşlı Sanayici İş Adamları ve Yatırımcıları Derneği (BESİYAD) ile Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına birlikte katılma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin asırlık çınarları üç büyük kulüp taraftarı olarak malumunuz üst kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, alt kimliğimiz ise gönül verdiğimiz kulüplerimiz. Bizler için asıl olan tartışmasız sporun birleştirici ve bütünleştirici yanı. Üç büyük kulüp olarak elbette ezeli rakibiz ancak Türkiye Cumhuriyeti mevzu bahis olduğunda yek vücut hareket etmeye hazırız. Bu bağlamda ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu günlerde kamuoyuna örnek olmak adına Cumhuriyet Bayramı'mızı AFİDER, AGS ve BESİYAD hep beraber kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Üç büyük kulübe gönül verenler, Ankara'da yarın saat 20.00'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konserini birlikte izleyecek ve sonrasında düzenlenecek resepsiyona katılacak.

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