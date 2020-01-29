AA

Üç çocuğa burs vererek yargılanmaktan kurtuldu

Van'da çocuk doktorunu darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan E.Ö, şikayetçinin 3 çocuğa 7 bin lira burs verme şartını kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa kapsamına giren suçlarda tarafları uzlaştırarak mahkemelerin iş yükünün azalmasını sağlıyor.

Tehdit, hakaret, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, suç eşyasının satın alınması gibi birçok suçta mağdur ile şüphelileri savcılık kanalıyla uzlaştıran büro, dava açılmadan dosyanın kapanmasını sağlıyor.

Van'daki özel bir hastanede, eşinin doğum sonrasında Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini kabul etmeyen E.Ö, çocuk doktoru A.K'yi darbetti.

Doktorun şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturmada, tarafların uzlaşmayı kabul etmesi üzerine dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Savcısı tarafından uzlaştırmacıya verildi.

Uzlaştırmacının görüştüğü çocuk doktoru, 3 öğrenciye 8 ay boyunca 7 bin lira burs verilmesi şartıyla uzlaşmayı kabul ettiğini iletti.

Talebi kabul eden E.Ö, 15 Şubat'tan itibaren 3 öğrenciye 7 ay boyunca 300'er, son ayda da 233'er lira olmak üzere 7 bin lira bursu 15 Ağustos'a kadar ödeyeceğini taahhüt etti.

Tarafların uzlaşmasıyla E.Ö yargılanmaktan kurtuldu.