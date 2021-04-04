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HaberlerGündem3. SayfaÜç çocuk annesinden acı haber
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Üç çocuk annesinden acı haber! Banyoda yaktığı soba sonu oldu

Gaziantep'te, banyoda hareketsiz bulunan 3 çocuk annesi 24 yaşındaki Remziye Ş.'nin, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre sobadan zehirlendiği değerlendirilen genç annenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Üç çocuk annesinden acı haber
İHA

Gaziantep'te, yıkanmak için yaktığı girdiği banyoda hareketsiz bulunan üç çocuk annesi Remziye Ş. (24) kadın hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, üç çocuk annesi Remziye Ş., eşi işteyken yıkanmak için banyo sobasını yaktı. Daha sonra banyoya giren Remziye Ş.'den uzun süre haber çıkmayınca evde bulunan çocukları durumu aynı binada yaşayan dedelerine bildirdi.

Banyo kapısını kırarak içeri giren çocukların dedesi, Remziye Ş.'yi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üç çocuk annesi genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Genç annenin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk incelemelere göre banyo sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü değerlendirilen genç kadının kesin ölüm nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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