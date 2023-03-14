Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç Kız Kardeş 41. bölüm yayınlandı! Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde yaşananlar

Kanal D'de ekranlara gelen Üç Kız Kardeş dizisinin 41. bölümü yayınlandı. Üç Kız Kardeş son bölümünde; Somer, Türkan’ı yeniden kazanmak için daha net adımlarla harekete geçer. Dizinin izleyicileri için Üç Kız Kardeş 41. son bölüm izle bilgilerini bir araya getirdik. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm özeti...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Üç Kız Kardeş 41. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

    Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Eda Teksöz oturuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan "Üç Kız Kardeş" dizisinin senaryosunu ise Betül Yağsağan kaleme alıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisi 41. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...
  • Üç Kız Kardeş 41. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

    ÜÇ KIZ KARDEŞ 41. BÖLÜM İZLE

    Üç Kız Kardeş 41. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Üç Kız Kardeş son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Üç Kız Kardeş 41. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

    ÜÇ KIZ KARDEŞ 41. BÖLÜM ÖZETİ

    Somer, Türkan’ı yeniden kazanmak için daha net adımlarla harekete geçer. Türkan ise kurmaya çalıştığı yeni hayatında git gide daha büyük zorluklarla karşılaşırken, bunların henüz sadece başlangıç olduğundan habersizdir. Rüçhan da ayrıca Türkan’ın hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapmaktadır.  
  • Üç Kız Kardeş 41. bölüm izle full! Kanal D Üç Kız Kardeş dizisinin son bölüm izle tek part ve kesintisiz

    Somer her şeyi düzeltmeye çalışırken, Mine de ikilinin ortasında karanlık bir gölge gibi durduğunu hatırlatmaya devam eder. Somer de artık dayanamayıp Mine’yle sert bir şekilde yüzleşir. Ancak Mine’nin söyledikleri ve Somer’in yüzleştiği şeyler, istemeden de olsa Türkan’la ilgili kafasını karıştırmaya devam edecektir. Tüm bunlara rağmen Türkan ve Somer’in barışma ihtimali bir kenarda durmaya devam ederken, Rüçhan’ın kuracağı tuzakla taşlar yerinden oynayacak ve Somer'in son hamlesi de herkese ve her şeye rağmen Türkan'dan vazgeçmeyeceğinin en büyük ispatı olacaktır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.