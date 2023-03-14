Somer her şeyi düzeltmeye çalışırken, Mine de ikilinin ortasında karanlık bir gölge gibi durduğunu hatırlatmaya devam eder. Somer de artık dayanamayıp Mine’yle sert bir şekilde yüzleşir. Ancak Mine’nin söyledikleri ve Somer’in yüzleştiği şeyler, istemeden de olsa Türkan’la ilgili kafasını karıştırmaya devam edecektir. Tüm bunlara rağmen Türkan ve Somer’in barışma ihtimali bir kenarda durmaya devam ederken, Rüçhan’ın kuracağı tuzakla taşlar yerinden oynayacak ve Somer'in son hamlesi de herkese ve her şeye rağmen Türkan'dan vazgeçmeyeceğinin en büyük ispatı olacaktır.