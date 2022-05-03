ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Rüçhan hanımın Nesrin’le yaptığı konuşma Kalender ailesinin evinde bomba etkisi yaratır. Üç kız kardeş, babalarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bu olaydan sonra Türkan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



Öte yandan Mine’nin karnındaki bebeğin babasının Nihat olduğunu öğrenen Somer, Mine’den tamamen uzaklaşır. Rüçhan hanımın ailesinde açtığı yaraları sarmaya çalışan Türkan’la bir konuşma yaparak, ilişkilerinin kaderine onun karar vermesini ister. Artık Türkan ve Somer aşkının akıbeti, Türkan’ın iki dudağı arasındadır.