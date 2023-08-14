Üç Kız Kardeş'in Türkan'ından şaşırtan poz! Özgü Kaya tepki çekti!

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Güzel oyuncuya bazı sosyal medya kullanıcılarından: "Düğmeni açık unutmuşsun", "Düğmeyi kapamayınca havalı mı olunuyor?" gibi eleştirel yorumlar gelirken bazılarından: "Dünya güzeli", "Harika bir tarzın var", "Çok doğalsın" gibi iltifatlar geldi.