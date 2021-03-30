Üç Kovid-19 mutasyonu, Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenebilecek

AA

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için kurulan merkezde, yurt dışından gelen ve ülke dışına çıkan yolcular tek testle hem normal hem de üç çeşit mutasyonlu virüsü taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilecek.

Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi Dr. Medikal'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Salih Durbaba, ürettikleri test kitine ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Durbaba, "Eskiden hastalardan aldığımız testlerin sonuçlarının laboratuvar ortamında değerlerine bakıyorduk. Değerler eğer yüksekse gen haritasından bu İngiliz mutasyonu olabilir veya Brezilya ya da Güney Afrika mutasyonu olabilir diye değerlendiriyorduk. Şu anda bizim ürettiğimiz kit sayesinde bu iki işleme gerek kalmıyor." dedi.

PCR sonuçlarını, bir saat içinde aldıklarını belirten Durbaba, şöyle devam etti:

"Sürüntü aldığımız yolcularımızdan laboratuvar ortamında çalıştıktan sonra bunun hangi mutasyona sahip olduğunu tek kitle çözümlemiş olacağız. Bu ortalama bir saat içerisinde sonuç verdiği için bir saat içerisinde o yolcunun İngiliz mutasyonuna mı, Güney Afrika mutasyonuna mı veya Brezilya mutasyonuna mı sahip olduğunu sonuçla birlikte kendilerine teslim etmiş olacağız."

Durbaba, Türkçe ve İngilizce hazırlanacak sonuçların, WhatsApp ve e-posta aracılığıyla yolculara iletileceğini kaydetti.