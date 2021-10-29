'Bana bir daha ilişki yaşamamayı öğretti!'

Üç Kuruş 1. Bölüm 2. ön izlemesi sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş dizisine son 3 gün...

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı sezonun en iddialı yapımlarından Üç Kuruş, özgün hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük heyecan yarattı. Kartal'ın (Uraz Kaygılaroğlu) asi ve tehlikeli yüzüne dair ilk ipuçlarının verildiği sahnede "ÇP" damgasının hikayesi büyük merak konusu oluyor. Kartal'ın elindeki ÇP yazılı damgayı göstererek söyledikleri, izleyicinin Kartal karakterine dair merakı da giderek artıyor.

İşte Üç Kuruş'un 1. Bölüm 2. Ön İzlemesi;

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş', Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!