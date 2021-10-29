Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon Üç Kuruş 1. Bölüm 2. ön izlemesi sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş dizisine son 3 gün...
ABONE OL

Üç Kuruş 1. Bölüm 2. ön izlemesi yayınlandı! Üç Kuruş dizisine son 3 gün...

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi 'Üç Kuruş' Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşuyor. Heyecanla beklenen yayın günü yaklaşırken dizinin ilk bölümünden sosyal medyaya özel bir ön izleme sahnesi daha yayınlandı. Heyecan dolu sahne izleyiciyi ekran başına kilitleyecek bir bölümün sinyallerini veriyor. İşte Üç Kuruş yeni fragmanı...

Üç Kuruş 1. Bölüm 2. ön izlemesi sahnesi yayınlandı! Üç Kuruş dizisine son 3 gün...

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrolleri paylaştığı sezonun en iddialı yapımlarından Üç Kuruş, özgün hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük heyecan yarattı. Kartal'ın (Uraz Kaygılaroğlu) asi ve tehlikeli yüzüne dair ilk ipuçlarının verildiği sahnede "ÇP" damgasının hikayesi büyük merak konusu oluyor. Kartal'ın elindeki ÇP yazılı damgayı göstererek söyledikleri, izleyicinin Kartal karakterine dair merakı da giderek artıyor.

İşte Üç Kuruş'un 1. Bölüm 2. Ön İzlemesi;

Senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'in imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki 'Üç Kuruş'un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Erkan Üçüncü, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

'Üç Kuruş', Pazartesi saat 20.00'de Show TV'de başlıyor!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kırmızı Oda Süveyda kimdir? Kırmızı Oda Süveyda gerçek ismi nedir? İlayda Alişan biyografisi
TELEVİZYON Kırmızı Oda Süveyda kimdir?
Mucize 2: Aşk oyuncuları kimler? Mucize 2 hangi kanalda? Mucize 2: Aşk nerede çekildi, konusu ne?
TELEVİZYON Mucize 2 oyuncuları kimler?
Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları kim, isimleri ne?
TELEVİZYON Eyvah Eyvah 3 nerede çekildi?
Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim? Kıbrıs Zafere Doğru dizisi nerede çekiliyor, konusu ne?
TELEVİZYON Kıbrıs Zafere Doğru oyuncuları kim?
Arka Sokaklar oyuncuları tam kadro! Arka Sokaklar dizisi kaç bölüm oldu, kaçıncı sezon?
TELEVİZYON Arka Sokaklar oyuncuları ve konusu
Aşk Mantık İntikam oyuncuları gerçek isimleri ne? Aşk Mantık İntikam dizisi hangi gün? Aşk Mantık İntikam konusu
TELEVİZYON Aşk Mantık İntikam dizisi oyuncuları ve konusu
Yalancı bu akşam neden yok? Yalancı 7. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYON Yalancı bu akşam neden yok?
Kırmızı Oda oyuncuları isimleri ve yaşları: Kırmızı Oda oyuncuları Süveyda, Rezzan, Keklik kim?
TELEVİZYON Kırmızı Oda oyuncuları kimler?
EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?
TELEVİZYON EDHO 200. bölüm ne zaman yayınlanacak?
29 Ekim Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim? Gelinim Mutfakta'da kim elendi, puan durumu ne?
TELEVİZYON Gelinim Mutfakta'da bu hafta birinci kim?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.